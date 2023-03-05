بلايلي أساسيا رفقة أجاكسيو في مواجهة ريمس

تواجد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، ضمن التشكيلة الأساسية التي اختارها مدرب نادي أجاكسيو الفرنسي، أوليفييه بانتالوني، في لقاءه المرتقب اليوم أمام ستاد ريمس.

ويحل النادي الكورسيكي. ضيفا على ملعب “أوغيست دولون” في لقاء سينطلق بداية من الساعة 15:00، برسم الجولة الـ 26 من الليغ1 الفرنسية.

ويعول مدرب أجاكسيو، على بلايلي. الذي اختير الأفضل في النادي خلال شهر فيفري الماضي، من أجل العودة إلى الديار بالزاد كاملا، ومواصلة سباق ضمان البقاء بثبات.

يذكر، أن الدولي الجزائري، يقدم مستويات راقية رفقة ناديه الذي التحق به شهر أكتوبر الماضي. بعد فسخ عقده مع بريست، ونجح بلايلي، في تسجيل 6 أهداف مقابل 3 تمريرات حاسمة في 13 مشاركة في الليغ1.