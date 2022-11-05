بلايلي أساسيا رفقة أجاكسيو في مواجهة ستراسبورغ

يواجه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم السبت، رفقة ناديه أجاكسيو، ضيفهم ستراسبورغ، لحساب الجولة الـ14 من الليغ1.

وكشفت إدارة أجاكسيو، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلته الأساسية والتي ضمت اسم يوسف بلايلي.

كما يعول مدرب أجاكسيو، على جاهزية نجمه الدولي الجزائري، في سعيه لحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة.

يذكر أن هذه ثالث مباراة سيشارك فيها يوسف بلايلي أساسيا مع أجاكسيو، منذ التحاقه بالفريق بداية شهر أكتوبر المنصرم.