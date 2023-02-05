بلايلي أساسيا رفقة أجاكسيو في مواجهة نانت

يواجه الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، اليوم السبت، رفقة ناديه أجاكسيو، الضيف نانت، لحساب الدوري الفرنسي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي أجاكسيو، على “تويتر” تشكيلته الأساسية في هذه المباراة، والتي تضمنت اسم بلايلي.

كما يعول مدرب أجاكسيو المدرب أولفيير بانتالوني، على جاهيزة نجمه الجزائري، سعيا في الإطاحة بضيفهم نانت.

يذكر أن المباراة التي ستجمع يوسف بلايلي، وناديه أجاكسيو، بالضيف نانت، تذخل ضمن الجولة الـ22 من الليغ1.