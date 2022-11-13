بلايلي أساسيا رفقة أجاكسيو في مواجهة نانت

يواجه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأحدن رفقة ناديه أجاكسيو، في مواجهة مضيفهم نانت لحساب الليغ1 الفرنسية

وكشفت إدارة أجاكسيو، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن التشكيلة الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت اسم بلايلي.

ويعول مدرب أجاكسيو، على جاهزية نجمه الجزائري، والمعنويات العالية التي يتواجد عليها، لقيادة الفريق لتحقيق فوز جديد.

يذكر أن يوسف بلايلي، قاد ناديه أجاكسيو، لاحراز الفوز في مباراته الأخيرة، بتسجيله لهدفين، ومنحه تمريرة حاسمة، في مواجهة ستراسبورغ