بلايلي أساسيا رفقة بريست في مواجهة ريمس
بقلم كريم تيغرمت
يحل الدولي الجزائري يوسف بلايلي، رفقة ناديه بريست، اليوم الأحد، ضيفا على ريمس، ضمن الجولة الـ25 من الليغ1 الفرنسية.
وكشف الحساب الرسمي لنادي بريست، تشكيلته الأساسية التي سيبدأ بها هذه المواجهة، والتي ضمت اسن بلايلي.
كما يأتي اعتماد مدرب بريست، على نجمه الجزائري، بالنظر لمردوده في آخر مباراة، أين نجح في تقديم تمريرة حاسمة
يذكر أن المواجهة التي ستجمع بريست، بنادي ريمس، تعد ثالث مباراة على التوالي يشارك فيها بلايلي منذ التحاقه بنادي بريست
📋 Le 𝙊𝙣𝙯𝙚 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 concocté par Michel Der Zakarian pour affronter le @StadeDeReims ⤵#TeamPirates 🏴☠️ | #SDRSB29 pic.twitter.com/dLkoDBbQpr
— Stade Brestois 29 (@SB29) February 20, 2022
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