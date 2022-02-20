بلايلي أساسيا رفقة بريست في مواجهة ريمس

يحل الدولي الجزائري يوسف بلايلي، رفقة ناديه بريست، اليوم الأحد، ضيفا على ريمس، ضمن الجولة الـ25 من الليغ1 الفرنسية.

وكشف الحساب الرسمي لنادي بريست، تشكيلته الأساسية التي سيبدأ بها هذه المواجهة، والتي ضمت اسن بلايلي.

كما يأتي اعتماد مدرب بريست، على نجمه الجزائري، بالنظر لمردوده في آخر مباراة، أين نجح في تقديم تمريرة حاسمة

يذكر أن المواجهة التي ستجمع بريست، بنادي ريمس، تعد ثالث مباراة على التوالي يشارك فيها بلايلي منذ التحاقه بنادي بريست