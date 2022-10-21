بلايلي أساسيا لأول مرة مع أجاكسيو

كشف الحساب الرسمي لفريق أجاكسيو الفرنسي منذ قليل عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه باريس سان جيرمان.

وضمت التشكيلة الأساسية التي نُشرت على حساب النادي الكورسيكي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إسم، يوسف بلايلي.

وتُعتبر هاته المُشاركة الأساسية الأولى للنجم الدولي الجزائري مع فريقه الجديد بعد مُشاركته بديلا في أول لقاء.

وينطلق اللقاء الذي يندرج ضمن فعاليات الدوري الفرنسي بداية من الساعة الـ20:00 بتوقيت الجزائر.