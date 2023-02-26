بلايلي أساسيا مع أجاكسيو ويطمئن بلماضي

سجل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، عودته إلى التشكيلة الأساسية لناديه أجاكسيو، الذي سيواجه نظيره تروا، اليوم الأحد، بداية من الساعة 15:00، لحساب الجولة الـ 25 من الليغ1 الفرنسي.

وكان بلايلي، قد غاب لـ 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الجولة الـ 22 أمام نانت، وضيع بذلك، مواجهتي نيس ولوريان على التوالي.

وأعلن مدرب أجاكسيو، اوليفير بانتالوني، قبل قليل عن تشكيلته الأساسية التي اختارها لمواجهة تروا، والتي عرفت تواجد بلايلي، الذي يراهن عليه التقني الفرنسي، من أجل تجديد العهد مع الانتصارات، بعد 3 هزائم متتالية.

وجاءت عودة بلايلي، إلى المنافسة مع بداية العد التنازلي لانطلاق تربص الخضر الخاص بشهر مارس الداخل، ما من شأنه أن يريح الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي يتمنى جاهزية جميع لاعبيه تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام النيجر، في تصفيات “كان 2023”.