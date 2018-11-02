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بلايلي أساسي في موقعة النهائي الإفريقي

الرياضة
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بلايلي أساسي في موقعة النهائي الإفريقي بلايلي
بقلم عبد النور حواز

سيُشارك النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” في التشكيلة الأساسية لفريقه الترجي الرياضي التونسي التي ستواجه “الأهلي” المصري.

سهرة اليوم الجمعة بملعب “برج العرب” بالقاهرة في ذهاب الدور النهائي لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وسيكون إبن مدينة وهران تحت أنظار الناخب الوطني جمال بلماضي الذي سيُتابع المباراة دون شك لمعرفة مستوى بلايلي.

ولما لا إستدعائه لتربص الخضر الخاص بمواجهة “الطوغو” في تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة بالكاميرون سنة 2019.


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