بلايلي: “أطمح لإسعاد الشعب الجزائري ولم لا التتويج بالنجمة الثالثة”

كشف الدولي الجزائري يوسف بلايلي، نجم نادي أجاكسيو الفرنسي، طموحاته المستقبلية مع المنتخب الوطني.

وصرح بلايلي، في حوار حصري لقناة “بين سبورت”: “منذ التحاقي بالدوري الفرنسي سجلت أرقاما جيدة، وأطمح للمزيد مستقبلا”.

كما أضاف: “طموحي أن أقدم أفضل ما لديّ مستقبلا لاسعاد الشعب الجزائري، ولم لا التتويج بالنجمة الثالثة”.

كما أضاف يوسف بلايلي: “أدعو الجماهير الجزائرية للوقوف إلى جانبنا، ودعم الناخب الوطني جمال بلماضي، فيما هو قادم”.

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