بلايلي: “أعتذر من الجماهير الجزائرية”

قدم الدولي الجزائري يوسف بلالي، اعتذاراته للجمهور الجزائري، عقب هزيمتهتهم في المواجهة الودية الأخيرة أمام منتخب السويد.

وأبدى بلايلي، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أسفه على النتيجة التي انتهت عليها هذه المباراة الودية، مصرحا: “أعتذر من جمهورنا على هذه الهزيمة”.

كما أرجع الدولي الجزائري، السبب في هذه الهزيمة لقرار حكم المباراة، موضحا: “لولا البطاقة الحمراء التي أخرجها الحكم، لكانت المباراة مغايرة”.

وجاءت تصريحات يوسف بلايلي، عقب وصوله اليوم الأحد، إلى أرض الوطن، رفقة بعثة الخضر العائدة من السويد.