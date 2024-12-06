بلايلي أكثر لاعب صُنعا للفرص في رابطة أبطال إفريقيا

تألق الجناح الأيمن الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في مواجهة فريقه الترجي التونسي، اليوم الجمعة، أمام نادي ساجرادا إسبيرانسا الأنغولي.

وانتهت المباراة التعادل السلبي، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا - المجموعة الرابعة.

وخاض لاعب الخضر، بلايلي، كامل أطوار هذه المواجهة، ونال جائزة رجل اللقاء، بعلامة 8.3 من 10.

وحسب مؤشر “صوفاسكور” للأرقام والإحصائيات، فقد صنع، يوسف بلايلي، في هذه المواجهة 7 فرص سانحة للتسجيل، وهو أعلى رقم في نسخة هذا الموسم من رابطة أبطال إفريقيا.