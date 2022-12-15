بلايلي أمام فرصة التألق في لقاء أجاكسيو و منتخب إفريقي

سيكون الدولي الجزائري يوسف بلايلي على موعد مع إبهار متتبعي فريقه أجاكسيو خلال مواجهة منتخب النيجر الأربعاء المقبل بملعب “فرانسوا كوتي”.

وكشفت إدارة أجاكسيو، أنها برمجت مباراة ودية أمام المنتخب الإفريقي، في ثاني لقاء ودي للجزائري و زملائه بعد مواجهة سانت استيان.

كما ستكون الفرصة مواتية ليوسف بلايلي من اجل معانقة شباك الخصوم بعدما سجّل الهدف الوحيد في لقاء سانت ايتيان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]