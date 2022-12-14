بلايلي أمام فرصة التألق في لقاء أجاكسيو أمام سانت ايتيان

سيكون الدولي الجزائري يوسف بلايلي معنيا بالمباراة الودية لفريقه أجاكسيو أمام نادي سانت ايتيان. بعد أسابيع طويلة من الغياب عن المنافسة.

وكشفت إدارة أجاكسيو، اليوم، عن قائمة 21 لاعبا، الذي سيشارك في الودية أمام اعرف الأندية الفرنسية، رغم تواجد في القسم الثاني الفرنسي.

وتواجد مهاجم الخضر في فترة راحة طويلة بسبب انشغال العالم الرياضي بمونديال قطر. قبل أن يعود إلى تدريبات فريقه الفرنسي، قبل أسبوعين تقريبا،

يذكر، ان اللقاء الودي اليوم حسب إدارة النادي الكورسيكي.

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