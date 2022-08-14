بلايلي إحتياطي في مباراة بريست أمام مارسيليا

كشف مدرب بريست الفرنسي دير زاكاريان عن التشكيلة الاساسية التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم الأحد أمام نادي أولمبيك مارسيليا.

وعرفت القائمة غياب المهاجم الجزائري يوسف بلايلي عنها، رغم تواجده في القائمة الموسعة.

كما شهدت القائمة تواجد متوسط الميدان المنتخب الوطني هاريس بلقبلة في القائمة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب بريست بهدف الفوز على “لوام” ورد الاعتبار لنفسه.

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