بلايلي :”إقتربنا من التتويج باللقب وأنا هنا للمُساعدة”

عبّر الدولي الجزائري، يوسف بلايلي عن سعادته بفوز الترجي الرياضي على حساب الملعب التونسي، في لقاء قدم فيه تمريرة حاسمة.

وصرح لـ”رياضة العرب” قائلا :”الحمد الله، ربي وفقني، وإقتربنا من الحصول على اللقب ومُستواي سيتطور بشكل أكبر في الأسابيع القادمة”.

وأضاف :”أنا هنا لمُساعدة الترجي وتقديم الإضافة، والحمد الله النتيجة كانت في الموعد، خاصة أمام مُنافس قوي مثل الملعب التونسي”.

وختم :”المعنويات الآن مُرتفعة، ونريد فوزا جديدا يوم الجمعة القادم أمام “غور ماهيا” الكيني، وننتظر دعما قويا جدا من أنصارنا”.