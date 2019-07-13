بلايلي: “استرجعنا جيدا وغياب عطال سيكون مؤثرا”

أكد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، أن لاعبي المنتخب الوطني يتواجدون في فورمة جيدة، معترفا في ذات الوقت أن غياب عطال سيكون مؤثرا.
وصرح يوسف بلايلي، اليوم السبت، لتلفزيون “النهار”: “استرجعنا جيدا، بعد مباراة كوت ديفوار، بفضل الطاقم الطبي للخضر”.
وأضاف بخصوص غياب زميله يوسف عطال، عن المباراة المقبلة، بعد الإصابة التي تلقاها: “غياب عطال سيكون مؤثر ونتمنى أن يستعيد عافيته سريعا”.
وتحدث بلايلي، عن أنصار الخضر مؤكدا: “وصول أنصار آخرلاين من الجزائر، سيمنحنا دعم إضافي ونتمنى أن نسعدهم”.
وجاءت تصريحات يوسف بلايلي، قبل إنطلاق آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني، تحضيرا لمواجهة نيجيريا لحساب نصف نهائي “الكان”.
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