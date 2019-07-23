بلايلي: “الجماهير الجزائرية ساهمت في التتويج وليس اللاعبون والمدرب فقط”

أثنى يوسف بلايلي على الجماهير الجزائرية التي ساندت المنتخب الجزائري وأكد أنها ساهمت في الفوز بلقب كأس إفريقيا.
وقال بلايلي في تصريح للتلفزيون الجزائري: “للجماهير الجزائرية فضل كبير في التتويج بكأس إفريقيا وليس اللاعبون والمدرب فقط”.
وأضاف: “كنا أفضل المنتخبات، لدينا خط هجوم ناري ودفاع صلب”.
وتابع: “توجت مرتين بدوري الأبطال مع الترجي التونسي، وبهذا المستوى عليك أن تضع الثقة في نفسك من أجل تقديم مباريات كبيرة”.
وختم كلامه: “أتفاهم كثيرا مع بونجاح، فنحن أصدقاء منذ الصغر وكلانا يعرف طريقة لعب الآخر لذلك نحن متفاهمين”.
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