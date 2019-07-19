بلايلي: ” الحمد لله ربي وفقنا ونهدي هذا الفوز للشعب الجزائري”

ثمن المهاجم الدولي يوسف بلايلي التتويج الذي حققه المنتخب الوطني بعد تغلبه في نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب السنغالي.

وتحدث بلايلي في تصريح لقناة التلفزيون الوطني بعد نهاية المباراة عن التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا قائلا:

” فخر كبير بالنسبة لنا، أن نتوج بلقب كأس أمم إفريقيا، نحن نلعب من أجل هذا الشعب من أجل إسعاده”.

وبخصوص تراجع المنتخب الوطني للدتفاع بعد تسجيل هدف بونجاح قال بلايلي:

” النهائي ما يتلعبش النهائي لازم تربح، الحمد لله سجلنا مبكرا وتمكنا من تسيير اللقاء إلى غاية الدقيقة الأخيرة”

وأَضاف: “الشعب تاعنا يستاهل الحاجة لي فرحتنا أننا جبنا هذا لاكوب لأنهم يستاهلو ربي يوفقنا”.