بلايلي الرقم واحد في إعلانات بريست

وضع فريق بريست الفرنسي مجدّدا صورة الدولي الجزائري يوسف بلايلي في واجهة الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” للفريق اليوم. حيث عنون الصورة بـ “التصادم”.

وأصبح بلايلي الرقم واحد في الفريق الفرنسي. كما أصبح مهاجم الخضر متواجدا على مختلف الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة لجماهير “بريستوا”. قبل ساعات من المباريات الرسمية.

إلى جانب ذلك. سيكون إبن مدينة وهران على موعد مع تنشيط مواجهة اليوم أمام المستضيف ريمس في الجولة 25 من الليغ 1 بملعب “أوغيست دولون”. وهي الفرصة المواتية لتفجير طاقاته خاصة وأن المنافس ليس من العيار الثقيل.

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طلبت إدارة فريق بريست الفرنسي الذي ينشط له الدولي الجزائري يوسف بلايلي من الجماهير التنقل إلى نقاط البيع لإقتناء الأقمصة.

واستغلت إدارة النادي الفرنسي شهرة نجم الخضر. أين وضعت إسمه على الواجهة في صورة اليوم. عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك. كما طلبت من المناصرين الذي اقتنوا أقمصة اللاعبين بالتنقل إلى إحدى نقاط البيع من أجل إلتقاط صور فوتوغرافية رفقة بلايلي وزملائه. إلى جانب إفتكاك توقيع إبن مدينة الباهية.

يذكر. أن بلايلي رفع نسبة المتابعة للفريق الفرنسي بشكل مبهر للغاية منذ أول توقيع له.

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