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الرياضة

بلايلي: “المباراة كانت صعبة ونهدي الفوز للشعب الجزائري”

بقلم كريم.تيغرمت
بلايلي: “المباراة كانت صعبة ونهدي الفوز للشعب الجزائري”
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أبدى مهاجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي، سعادته بالفوز الثاني للخضر في بطولة كأس العرب، والذي جاء على حساب منتخب لبنان.

وصرح بلايلي: “المباراة كانت صعبة، أشكر الجميع على المجهودات التي بذلوها، والتي سمحت لنا بتحقيق هذا الفوز الذي نهديه لجماهيرنا”

وأضاف: “منتخب لبنان دافع جيدا طيلة الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني نجحنا في افتتاح بابا التسجيل ما سهل مهمتنا”

وتابع يوسف بلايلي: “المباراة المقبلة سنواجه منتخب كبير اسمه مصر، المواجهة ستكون قوية وأتمنى أن نحقق الفوز لبلوغ الدور المقبل”

رابط دائم : https://nhar.tv/Z7hqK
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