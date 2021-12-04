بلايلي: “المباراة كانت صعبة ونهدي الفوز للشعب الجزائري”

أبدى مهاجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي، سعادته بالفوز الثاني للخضر في بطولة كأس العرب، والذي جاء على حساب منتخب لبنان.

وصرح بلايلي: “المباراة كانت صعبة، أشكر الجميع على المجهودات التي بذلوها، والتي سمحت لنا بتحقيق هذا الفوز الذي نهديه لجماهيرنا”

وأضاف: “منتخب لبنان دافع جيدا طيلة الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني نجحنا في افتتاح بابا التسجيل ما سهل مهمتنا”

وتابع يوسف بلايلي: “المباراة المقبلة سنواجه منتخب كبير اسمه مصر، المواجهة ستكون قوية وأتمنى أن نحقق الفوز لبلوغ الدور المقبل”