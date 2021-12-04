بلايلي: “المباراة كانت صعبة ونهدي الفوز للشعب الجزائري”
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى مهاجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي، سعادته بالفوز الثاني للخضر في بطولة كأس العرب، والذي جاء على حساب منتخب لبنان.
وصرح بلايلي: “المباراة كانت صعبة، أشكر الجميع على المجهودات التي بذلوها، والتي سمحت لنا بتحقيق هذا الفوز الذي نهديه لجماهيرنا”
وأضاف: “منتخب لبنان دافع جيدا طيلة الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني نجحنا في افتتاح بابا التسجيل ما سهل مهمتنا”
وتابع يوسف بلايلي: “المباراة المقبلة سنواجه منتخب كبير اسمه مصر، المواجهة ستكون قوية وأتمنى أن نحقق الفوز لبلوغ الدور المقبل”
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