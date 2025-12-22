بلايلي: “المنتخب قادر على الذهاب بعيدا في “الكان””

أكد يوسف بلايلي، أنه واثق من قدرة التشكيلة الوطنية، على التألق في نهائيات كأس أمم إفريقيا، الجارية حاليا بالمغرب، مبرزا أن “الخضر” يملكون كل المقومات للوصول إلى أبعد محطة.

وتحسر بلايلي، على تضييع الـ”كان” بسبب الإصابة. قبل أن يؤكد في وفي حوار مطول خص به صانعة المحتوى “الفرانكو-جزائرية” المعروفة باسم “Sam Footx”. عبر منصة “اليوتيوب”: “لكنني أثق في زملائي اللاعبين”.

وواصل لاعب “الخضر”: “نملك عناصر جيدة ومجموعة مميزة، وأصحاب خبرة مثل محرز وماندي وبونجاح، وآخرون شباب على غرار حاج موسى وحجام ومازة وآيت نوري”.

كما أوضح بلايلي، أن التشكيلة الحالية، قادرة على الذهاب بعيدا في الـ”كان”. وختم حول حظوظ المنتخب: “لم لا التتويج بلقبها مثلما قمنا بذلك سنة 2019؟”.