بلايلي :”الموسم القادم سيكون أفضل بكثير إن شاء الله”.

نشر الدولي الجزائري يوسف بلايلي فيديو لأجمل أهدافه مع فريقه بريست الفرنسي الذي قدّم معه موسما جيّدا على طول الخط عندما انتقل إليه من الدوري القطري.

وأرفق بلايلي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” جملة “الموسم القادم سيكون أفضل بكثير إن شاء الله”. في إشارة إلى أنّه يقترب من حسم مستقبله مع النادي بالتجديد له.

يحدث هذا. في ظل غيابه عن الحصة التدريبية التي اجراها اليوم رفقائه في مركز التحضيرات “سيكا برانس”.

ورغم الغياب. إلى أن موقع “أونز سبور” أكد اليوم في تقرير له أن يوسف سيجلس إلى طاولة المفاوضات في الأيام القليلة المقبلة مع إدارة الفريق الفرنسي.