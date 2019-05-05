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 بلايلي: “النهائي سيكون من نصيبنا”

الرياضة
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 بلايلي: “النهائي سيكون من نصيبنا”
بقلم كريم.تيغرمت

عبرالدولي الجزائري عن سعادته بالتأهل الذي حققه رفقة فريقه الترجي التونسي، لنهائي رابطة أبطال إفريقيا، على حساب نادي تيبي مازمبي.

وصرح بلايلي، للصحافة التونسية، عقب هذه المواجهة: “كنا رجالا فوق الملعب، وحققنا تأهل صعبة أمام نادي مازمبي، وبحضور جماهيره”.

وأضاف: “سعداء بتنشيط النهائي الثاني لنا هذا الموسم، ونتمنى احراز الكأس، وإسعاد أنصارنا، الذين ينتظروننا بشغف كبير”.

وأضاف: “قدمنا آداءا جيدا، رغم درجة الحرارة العالية، وعرفنا كيف نسير هذه المواجهة، ونهدي هذا الفوز لأنصارنا”.

وتابع: “أشكر كل من ساهم في تحقيق هذا الفوز، من طاقم فني، لاعبين، والإدارة، وإنشاء الله النهائي سيكون من نصيبنا”.

وختم يوسف بلايلي: “سعداء بتنشيط النهائي الثاني لنا هذا الموسم، أتمنى إحراز الكأس، وإسعاد أنصارنا، الذين ينتظروننا بشغف كبير”.


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