بلايلي: “الوالدة كانت موجودة بالملعب.. ودعاوي الخير تاعها وتاع بويا لي عاونوني”

أهدى المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي لقب كأس العالم للمنتخبات العربية لوالدته ووالده عبد الحفيظ ابعد نهاية المباراة المثيرة أمام المنتخب التونسي.

وتحدث يوسف بلايلي لقناة الكأس القطرية بعد نهاية المباراة قائلا:

“لعبنا أمام منتخبات تلعب الكرة بطريقة رائعة، و أشكر اللاعبين الطاقم الطبي والطاقم الفني، الحمد لله اليوم توجنا بهذا اللقب الغالي”.

وأضاف: “الوالدة كانت موجودة في المدرجات، دعوة الخير تاع الوالدين وتاع بويا الحمد لله”.