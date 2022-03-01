بلايلي بشعار: كلّنا متحدون ضد العنصرية

اتفق كل من نادي بريست وريمس على مساندة الدولي الجزائري يوسف بلايلي بطريقتهما الخاصة بعدما تعرّض الجزائري لـ “العنصرية” في مباراة الفريقين سابقا.

وقال الإعلام الفرنسي أن كل من لاعبي بريست وريمس، سيحملون قميص مكتوب عليه شعار “كلّنا متحدون ضد العنصرية”. الذي سيحمله كذلك مهاجم الخضر على قميصه.

وسيواجه بريست السبت المقبل مستضيفه لانس بملعب “بوليرت ديليليس”، فيما سيستقبل ريمس فريق ستراسبورغ على ملعب “اوغيست دولون، ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

يذكر. أن إبن مدينة الباهية تعرّض لشتم وعبارات عنصرية خلال المباراة السابقة بين الفريقين.

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الفاف تردّ على الهتافات العنصرية ضد بلايلي

ابدى الإتحاد الجزائري لكرة القدم عبر بيان صادر اليوم. تذمره الكبير من الخرجة الغير المتوقعة من أنصار ريمس اتجاه مهاجم الخضر يوسف بلايلي.

كما اعلن الفاف دعمه الكامل للاعب ومساندته له. واصفا خطوة الجماهير الفرنسية بالعمل الهمجي. وقال “كما تدين الفاف وبشدة هذا التصرف الهمجي المتخلف الصادر من قبل الجماهير واللذي يتعارض مع اللعب النظيف”.

يذكر. ان الحادثة وقعت لما تنقل الجزائري وفريقه بريست إلى منطقة ريمس لمواجهة المستضيف بملعب “أوغيست دولون”. أين تلقى عبارات الشتم والسب بطريقة عنصرية.

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