بلايلي بعد التألق أمام أوغندا “هذا ما أطلبه من الجمهور الجزائري”

طلب مهاجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي من الجمهور الجزائري بضرورة الوقوف إلى جانب اللاعبين والناخب الوطني جمال بلماضي.

كما قال بلايلي في تصريح له لـ “بيان سبورتس” القطرية عقب المباراة “اطلب من الجمهور الوقوف معنا ومع المدرب جمال بلماضي لأنه بصراحة يحب الجزائر”.

وأضاف “قمت بواجبي اتجاه الجمهور و اتجاه بلدي واتمنى التأكيد”.

كما ختم في حديثه عن المباراة المقبلة. “سنذهب من اجل الفوز لا غير و نتمكن من المحافظة على منصبنا في المرتبة الأولى”