بلايلي بين التجديد مع براست أو العودة للخليج

كشفت وسائل إعلام فرنسية مؤخرا. عن إقتراب الدولي الجزائري يوسف بلايلي. من تجديد عقده. مع فريقه براست الفرنسي.

وكشف اليوم الإثنين، موقع “الأنباء” الكويتية، أن مدرب الأهلي القطري يوفوفيتش، يفضل التعاقد مع الدولي الجزائري ولاعب بريست الفرنسي يوسف بلايلي.

كما أضاف ذات المصدر، ان لاعب براست بلايلي، دخل في مفاوضات جادة مع نادي الريان القطري، لتعويض رحيل مواطنه ياسين براهيمي.

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، أن لاعب الخضر يوسف بلايلي يقترب من التجديد مع فريقه براست.

ونقل الموقع الفرنسي تصريحات المدير الرياضي للفريق الفرنسي، جريجوري لورينزي، الذي صرح بخصوص اللاعب:” لا يوجد اتفاق ، لكن المفاوضات تتقدم بشكل جيد”.