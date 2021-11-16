بلايلي :”تأهلنا مُستحق ونُهديه للشعب الجزائري”

أكد مايسترو المنتخب الوطني الجزائري يوسف بلايلي “أن تأهل الخضر للدور الفاصل مستحق”. كما قال بلايلي في تصريحات للتلفزيون العمومي بعد المواجهة، “الحمد الله.. التأهل مستحق خاصة وأننا واجهنا خصما في المستوى”.

و”أهدى بلايلي العائد من الإصابة، التأهل للشعب الجزائري، نتمنى اسعادهم في الدور الفاصل”.

وصنع اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي هدفي المباراة أمام منتخب بوركينافاسو، والتي جاءت بأقدام الثنائي رياض محرز 21د، وفيغولي 68د. كما وصل عداد لاعب نادي قطر إلى 18 تمريرة حاسمة مع المنتخب الوطني في 28 مباراة شارك فيها.

وتألق بلايلي بشكل خاص بتصفيات كأس العالم بصناعة 4 أهداف في المباريات الـ5 مع المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة “أ”.

وبلغ رفقاء بلايلي، أمسية اليوم الثلاثاء، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر بعد تمريرة من بلايلي في الدقيقة الـ21 قبل أن يُعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة الـ37. كما سفيان فيغولي سجل هدفه في الدقيقة الـ67 ليصل لهدفه الـ19 بقميص المنتخب الوطني. قبل أن يُعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة الـ83. وتدخل المواجهة لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر 2022.

كما يقترب المنتخب الوطني من تحطيم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا اللذان يتواجدان في المركز الثاني بـ35 مباراة دون هزيمة. في حين يملك رفقاء بلايلي في رصيده 33 مباراة دون هزيمة.

ومن جهته، قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهانيه للمُنتخب الوطني الجزائري بعد بلوغه المُباراة الفاصلة.

ونشر رئيس الجمهورية تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها:”إلى المونديال أيها الأبطال”. تابعا “إن شاء الله..لم يبق الكثير”.

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