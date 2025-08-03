بلايلي: “جمهورنا لا مثيل له وأنا باق في الترجي التونسي”

عبّر النجم الجزائري يوسف بلايلي عن سعادته الكبيرة بتتويجه مع الترجي الرياضي التونسي بلقب كأس السوبر التونسي، بعد تسجيله هدف الفوز أمام الملعب التونسي.

و قال يوسف بلايلي في تصريحه للإعلام التونسي “جمهور الترجي لا يوجد لهم مثيل، دائمًا يدعمون الفريق في كل الظروف، وإن شاء الله هذا الموسم نرفع كأس رابطة أبطال إفريقيا.”

كما أكد نجم الترجي التونسي استمراره مع الفريق هذا الموسم، قائلاً: “نعم، سأواصل مع الترجي، وهدفنا الرئيسي هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.”

ويُعد هذا التتويج هو الثالث لبلايلي مع الترجي هذا الموسم، بعد الفوز بالدوري والكأس، ليُحقق بذلك الثلاثية المحلية.