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الرياضة

بلايلي: “جمهور المولودية يستحق التتويج بالألقاب في كل موسم”

بقلم كريم تيغرمت
بلايلي: “جمهور المولودية يستحق التتويج بالألقاب في كل موسم”
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أبدى نجم مولودية الجزائري يوسف بلايلي، سعادته الكبيرة، لتتويجهم بلقب البطولة، مؤكدا استحقاق أنصار العميد الألقاب في كل موسم.

وصرح يوسف بلايلي، عقب فوزهم أمام مولودية وهران: “نهدي هذا التتويج لكل الشعب الجزائري”.

كما أضاف: “هذا الجمهور يستحق التتويج بالألقاب في كل موسم، ونحن جئنا لنيل الألقاب والحمد لله على هذا التوفيق”.

وأردف نجم العميد: “تنتظرنا بعد أسبوع نهائي كأس الجمهورية، ونطالب جمهورنا بالوقوف إلى جانبنا للتويج بها”.

وتابع يوسف بلايلي: “الامر الذي حفزني هذا الموسم هي الإدارة، وكل طاقم الفريق، بالإضافة للأنصار الذي وقف إلى جانبنا”.

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