بلايلي: “جمهور المولودية يستحق التتويج بالألقاب في كل موسم”

أبدى نجم مولودية الجزائري يوسف بلايلي، سعادته الكبيرة، لتتويجهم بلقب البطولة، مؤكدا استحقاق أنصار العميد الألقاب في كل موسم.

وصرح يوسف بلايلي، عقب فوزهم أمام مولودية وهران: “نهدي هذا التتويج لكل الشعب الجزائري”.

كما أضاف: “هذا الجمهور يستحق التتويج بالألقاب في كل موسم، ونحن جئنا لنيل الألقاب والحمد لله على هذا التوفيق”.

وأردف نجم العميد: “تنتظرنا بعد أسبوع نهائي كأس الجمهورية، ونطالب جمهورنا بالوقوف إلى جانبنا للتويج بها”.

وتابع يوسف بلايلي: “الامر الذي حفزني هذا الموسم هي الإدارة، وكل طاقم الفريق، بالإضافة للأنصار الذي وقف إلى جانبنا”.