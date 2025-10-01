بلايلي حاسم وتوقاي هدافا رفقة الترجي التونسي

قاد الثنائي الدولي الجزائري، أمين توغاي ويوسف بلايلي، ناديهما الترجي التونسي، اليوم الأربعاء، لتحقيق فوز كبير على المُضيف مستقبل المرسى بنتيجة (3-0).

ونجح بلايلي، الذي شارك أساسيا رفقة فريق “باب السويقة” إلى جانب مدافع “الخضر” الآخر أمين توغاي الذي سجل هدف الافتتاح. في تقديم تمريرة الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع، قبل أن يستبدل في حدود الدقيقة الـ 90+2.

وعرفت المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 8 من الدوري التونسي. مشاركة الجزائري الآخر الناشط في الترجي، كسيلة بوعالية، بديلا بداية من الدقيقة الـ 74.

وبتمريرته في لقاء مستقبل المرسى، وصل بلايلي، المرتقب أن يكون اسمه حاضرا في القائمة التي سيعلن عنها الناخب الوطني بيتكوفيتش، غدا الخميس. تحسبا لمواجهتي الصومال وأوغندا. إلى التمريرة الحاسمة رقم 6 في 7 لقاءات ضمن الدوري التونسي، مقابل تسجيله هدفا وحيدا.