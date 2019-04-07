بلايلي: “حققنا فوزا ثمينا أمام منافس محترم”

اعتبر الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، أن فريقه الترجي التونسي، حقق فوزا ثمينا أمام شباب قسنطينة، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح بلايلي، عقب هذه المواجهة: “قمنا مباراة كبيرة أمام منافس محترم جدا، وتمكنا من العودة بانتصارا ثمين من الجزائر”.

وأضاف: “أنا سعيد بهذا الفوز، الذي نهديه لأنصارنا، والجماهير التي حضرت إلى قسنطينة، وأيضا الذين تابعونا من تونس”.

وكان لاعب الخضر، قد ساهم في فوز فريقه الترجي التونسي، على شباب قسنطينة، بتسجيله الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء.

يذكر أن هذه المباراة التي جرت بملعب “حملاوي”، والتي انتهت بفوز الترجي بـ3-2، تدخل ضمن ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.