بلايلي خارج التشكيلة الأساسية لبريست في مواجهة نانت

يغيب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأحد، عن تشكيلة ناديه بريست، والتي ستواجه فريق نانت ضمن الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي بريست، عبر الحساب الرسمي للفريق، التشكيلةالأساسية للفريق في هذه المباراة، والتي غاب عنها اسم بلايلي.

كما قرر مدرب بريست، ابقاء نجمه الجزائري، ضمن قائمة البدلاء، في احتمال اشراكه خلال الشوط الثاني.

ومن جهة أخرى، سجل الدولي الجزائري الآخر، هاريس بلقبلة، تواجده ضمن التشكيلة الاساسية لبريست، في هذه المباراة

https://twitter.com/SB29/status/1513128398415138819