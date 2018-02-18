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بلايلي: “سأثبت أنني صفقة رابحة للترجي”

الرياضة
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بلايلي: “سأثبت أنني صفقة رابحة للترجي” بلايلي في مباراة الترجي التونسي أمام النجم الساحلي
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المهاجم الجزائري يوسف بلايلي، أنه استعاد إمكانياته ولياقته البدنية مع فريقه الترجي التونسي، وسيثبت في قادم المباريات أنه صفقة رابحة.

وفي هذا الخصوص صرح يوسف بلايلي: “استعدت كامل إمكانياتي ولياقتي، وسأثبت مجددا أنني صفقة رابحة للفريق في هذا التوقيت”.

وأضاف: “عودتي للترجي جاءت في وقتها، الإدارة تعرف جيدا ما تفعله، وسأثبت من مباراة لأخرى أنني أستحق حمل شعار الترجي”.

وختم بلايلي تصريحه: “أعد جماهيرنا بتسجيل المزيد من الأهداف إنطلاقا من الديربي المقبل أمام النادي الإفريقي، وسأكون عند مستوى تطلعاتهم”.

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