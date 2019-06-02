بلايلي :”سأعمل على إهداء الجزائريين النجمة الثانية”

عبّر الدولي الجزائري، يوسف بلايلي عن فخره بقيادته الترجي التونسي للحصول على لقب رابطة الأبطال الإفريقية لثاني مرة على التوالي.

وصرّح قائلا لموقع “كورة” :”لا أخفي سعادتي بهذا اللقب، والذي جاء نتيجة جهود كبيرة بذلت طوال موسم كامل والحمد لله”.

وواصل :”لقد نجحنا في تدعيم خزائن النادي بلقب غال جدا، أسعدنا من خلاله كل عشاق الترجي للموسم الثاني على التوالي”.

وتطرق بعدها لمُشاركته المُرتقبة في “الكان” :”سأعمل جاهدا لمواصلة إسعاد جماهيرنا، وإن شاء الله سأتألق في الكان”.

ليختم :”سنعمل على إهداء لقبها الثاني في التاريخ إن شاء الله”.