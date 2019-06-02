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بلايلي :”سأعمل على إهداء الجزائريين النجمة الثانية”

الرياضة
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بلايلي :”سأعمل على إهداء الجزائريين النجمة الثانية”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري، يوسف بلايلي عن فخره بقيادته الترجي التونسي للحصول على لقب رابطة الأبطال الإفريقية لثاني مرة على التوالي.

وصرّح قائلا لموقع “كورة” :”لا أخفي سعادتي بهذا اللقب، والذي جاء نتيجة جهود كبيرة بذلت طوال موسم كامل والحمد لله”.

وواصل :”لقد نجحنا في تدعيم خزائن النادي بلقب غال جدا، أسعدنا من خلاله كل عشاق الترجي للموسم الثاني على التوالي”.

وتطرق بعدها لمُشاركته المُرتقبة في “الكان” :”سأعمل جاهدا لمواصلة إسعاد جماهيرنا، وإن شاء الله سأتألق في الكان”.

ليختم :”سنعمل على إهداء لقبها الثاني في التاريخ إن شاء الله”.


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