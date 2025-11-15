بلايلي: “سأعود بقوة لإسعاد جماهير الترجي”

أكّد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، نجم نادي الترجي التونسي، عزمه على العودة بقوة من الإصابة التي يعاني منها من أجل إسعاد أنصار فريقه.

وفي لقاء جمعه برئيس نادي الترجي، حمدي المدب، صرّح بلايلي، للصفحة الرسمية للفريق: “أشكر جميع المحبين من الجزائريين والتونسيين على سؤالهم عني”.

كما أضاف: “أشكر رئيس النادي حمدي المدب، على وقوفه إلى جانبي، والذي علّمنا دائما العودة بقوة، وأنا اعتبره أفضل رئيس نادي”.

وتابع يوسف بلايلي: “سأعمل على العودة بقوة، من أجل إسعاد كل جماهير نادي الترجي التونسي، علينا هذا الموسم وضع اليد في اليد، لبلوغ أهدافنا”.