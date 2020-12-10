بلايلي سعيد بمردوده رفقة القطري

أبدى الدولي الجزائري يوسف بلايلي سعادته بالمردود الذي قدمه إلى حد الآن، في الدوري القطري، رفقة ناديه الجديد قطر القطري.

وبعدما بصم أمس الأربعاء، على ثنائية، في المباراة التي جمعتهم بنادي الخور، ضمن الدوري القطري، نشر بلايلي، تغريدة عبر حسابه الخاض على “تويتر”.

وقال الدولي الجزائري، في تغريدته: “الحمد لله.. 5 أهداف في 3 مباريات”، وأرفق بلالي، هذه التغريدة بصورة له من مباراة الخور.

يذكر أن يوسف بلايلي، انضم نهاية الميركاتو الماضي، إلى نادي قطر القطري، في صفقة انتقال حر.