التي ستواجه بداية من ال22:00 “الوداد الرياضي المغربي” بالملعب الأولمبي برادس بالعاصمة التونسية “تونس”.

وذلك في لقاء العودة من نهائي منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

LINE UP | The starting XI for the upcoming match #ESTWAC #TotalCAFCL pic.twitter.com/CmlHrwiqkB

— CAF (@CAF_Online) May 31, 2019