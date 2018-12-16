بلايلي: ” سنة 2018 كانت مثالية لأنني عدت إلى المنتخب الوطني”

ثمن اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي سنة 2018 قبل أيام قليلة عن حلول العام الجديد بعد تتويجه بلقب رابطة أبطال إفريقيا رفقة الترجي التونسي ، وعودته إلى صفوف المنتخب الجزائري.

وأجرى بلايلي حوارا مطولا مع موقع الفيفا بالعربي بعد هزيمة فريقه في مباراة كأس العالم للأندية البطلة أمام العين الإماراتي قائلا:

“أكيد كانت سنة رائعة بالنسبة لي، فهدفي الشخصي كان التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي والعودة إلى المنتخب الوطني وهذا ما حققته في الأخير، ويبقى لي فقط في هذا العام هذه المباراة الثانية في كأس العالم للأندية، وأتمنى تحقيق نتيجة جيدة فيها.”