بلايلي: “سنفرح الشعب الجزائري في لقاء السويد”

عبّر نجم الترجي التونسي، يوسف بلايلي، عن سعادته الكبيرة بتلقى دعوة من “الخضر” تحسبا لوديتي رواندا والسويد، جوان الجاري.

وحل بلايلي، مساء اليوم الاثنين، بأرض الوطن، من أجل الالتحاق بتربص المنتخب الوطني. بمركز سيدي موسى، بعدما قاد فريقه أمس، للتتويج بكأس تونس وتحقيق “ثنائية البطولة والكأس”.

وقال بلايلي، فور وصوله إلى مطار هواري بومدين: “الحمد لله على هذا الاستدعاء. جئنا من أجل التحضير للقاءين ولنكون في أتم الجاهزية ونكون متماسكين”.

قبل أن يضيف نجم المولودية السابق: “لدينا لقاء أمام منتخب السويد، سنكون جاهزين. ونفرح الشعب الجزائري.”

وفي الأخير، اهدى بلايلي، الذي بصم على موسم استثنائي مع الترجي التونسي، عبد طريق عودته إلى “الخضر” تتويجه بلقب كأس تونس، إلى كل الشعب الجزائري ونظيره التونسي.