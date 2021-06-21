بلايلي سيُزامل بطلا للعالم الموسم القادم

سيكون الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، على موعد مع مُزاملة الإسباني خافي مارتينيز، بداية من الموسم القادم بعد تعاقد هذا الأخير مع نادي قطر القطري بشكل رسمي. وجاءت هذه الصفقة في إطار سعي “الملك” للتنافس على المراكز الأولى في دوري النجوم.

ويُرتقب أن يكون متوسط الميدان الأسبق لبايرن ميونيخ، سندا كبيرا لمحارب الصحراء، في حالة إستمرار هذا الأخير مع الفريق الأصفر، في الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يبقى غير مضمون لحد الساعة، بإعتبار أن بطل إفريقيا يحلم بالإحتراف بأوروبا.

ولا يزال إبن الباهية وهران، مُرتبطا بعقد مع قطر القطري، الى غاية صيف 2022، مما قد يُعطل عودته للقارة العجوز والتي خاض فيها تجربة واحدة مع أونجي الفرنسي، لم تستمر طويلا، بسبب سوء علاقته مع المدرب والرئيس شعبان.