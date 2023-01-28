بلايلي ضمن قائمة أجاكسيو المعنية بمواجهة ليون

يتواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي في القائمة الموسعة لفريق أجاكسيو الفرنسي الذي سيواجه أولمبيك ليون.

وستلعب المباراة غدا داخل القواعد بملعب “فرانسوا كوتي” ضمن الجولة 20 من منافسة الليغ 1.

ومن المنتظر، أن يتواجد مهاجم الخضر في التشكيلة الأساسية التي سيعلن عنها مدرب أجاكسيو ساعات قبل مواجهة “لوال”.

كما ستكون الفرصة لإبن مدينة وهران لمواجهة مواطنه الفرانكو جزائري حسام عوار الذي تشري كل المعطيات ليكون وافدا جديدا على المنتخب الوطني.

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