بلايلي ضمن قائمة أجاكسيو المعنية بمواجهة تولوز

تواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي في القائمة الموسعة لفريق أجاكسيو المعنية بمواجهة المستضيف تولوز غدا في قمة الليغ 1.

و ستلعب المباراة ضمن الجولة 17 من منافسة البطولة الفرنسية بملعب “تولوز البلدي”. وهي الأولى لجوهرة “الباهية” عام 2023، حسب الصفحة الرسمية للنادي الكورسيكي.

و قالت الصفحة الرسمية للنادي الكورسيكي أن القائمة الموسعة أعلن عنها المدرب أوليفيي بونتالوني. اليوم التي سيعتمد عليها للإطاحة بالمستضيف.

كما يسعى مهاجم “الخضر” للتأكيد على الفوز في الأسبوع الماضي أمام أنجيه و البحث عن فرصة جديدة لتعزيز رصيده التهديفي.

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