بلايلي ضمن قائمة بريست أمام سانت ايتيان

كشف مدرب بريست الفرنسي ميشال دير زاكاريان عن القائمة النهائية التي استدعاها لمباراة سانت ايتيان غدا التي عرفت تواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وستلعب المباراة ضمن مواجهات الجولة 32 من منافسة الليغ 1 على ملعب “جيوفري غيشار”.

كما ستكون الفرصة مواتية لإبن الباهية لمواجهة الدولي الجزائري الأخر رياض بودبوز الذي يحمل قميص سانت ايتيان.

كما ستعرف المباراة تواجد متوسط ميدان الخضر هاريس بلقبة بعدما تم استدعائه من قبل مدربه في بريست. قبل المواجهة التي ستعرف تواجد ثلاث لاعبين جزائرين.