بلايلي ضمن قائمة بريست المعنية بمواجهة أنجي

أعلن مدرب بريست الفرنسي ميشال دير زاكاريان عن قائمة 19 لاعبا المعنية لمباراة أنجي غدا ضمن مباريات الجولة 23 من الليغ 1 .

وعرفت القائمة تواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي في القائمة إلى جانب متوسط ميدان المنتخب الوطني هاريس بلقبلة.

ويعتبر الثنائي الجزائري ضمن أبرز كوادر الفريق الذي أصبح يعتمد عليهم مدرب بريست في المواجهات داخل القواعد وخارجها.

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