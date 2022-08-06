بلايلي ضمن قائمة بريست في المباراة الإفتتاحية

كشف مدرب بريست الفرنسي ميشال ديردير زاكاريان عن قائمة 21 لاعبا التي سيعتمد عليها خلال مباراة لانس في الجولة الافتتاحية غدا بملعب “بوليرت ديليليس”.

وعرفت القائمة التي أعلن عنها اليوم عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك. تواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي رفقة هاريس بلقبلة، وهو الثنائي الذي سيعتمد عليه كثيرا المدرب للتألق في الليغ 1.

ومن المنتظر، ان تعرف المباراة تألق إبن الباهية خاصة وأن المستضيف لانس ليس بالمنافس من العيار الثقيل.

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