بلايلي ضمن قائمة بريست لمواجهة مارسيليا

سيكون الدولي الجزائري يوسف بلايلي معنيا بمباراة فريقه بريست الفرنسي أمام أولمبيك مارسيليا غدا في الجولة الثانية من عمر الليغ 1.

و ستكون الفرصة مواتية لإبن وهران لإمتاع جماهير بريست سيما وأن اللقاء سيجري داخل القواعد بملعب “جنيه يلي”.

كما سيكون الدولي الجزائري هاريس بلقبلة معنيا بذات المباراة، ومن المنتظر أن يقود خط الوسط.

يذكر. ان تقارير سابقة ربطت اسم بلايلي بفريق “لوام” الصيف الماضي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]