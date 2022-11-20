بلايلي: “طرد بن سبعيني صعب من مهمتنا أمام السويد”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري يوسف بلايلي، عن هزيمتهم في المواجهة الودية أمام منتخب السويد، كاشفا الصعوبات التي واجهتهم في هذا اللقاء.
وصرح بلايلي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار: “خضنا مباراة ودية أمام منتخب أوروبي قوي جدا، وسيطرنا على المباراة”.
كما أضاف لاعب ناندي أجاكسيو: “للأسف الحكم منح بطاقة حمراء في مباراة ودية، رغم ذلك سيرنا المباراة بعشرة لاعبين”.
وتابع يوسف بلايلي: “النقص العددي، صعب من مهمتنا في مواجهة منتخب قوي، رغم ذلك صنعنا بعض الفرص الخطيرة، وهذه هي كرة القدم”.
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