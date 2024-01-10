بلايلي: “عازمون على الذهاب إلى أبعد حد في “كان” كوت ديفوار”

أكد الدولي الجزائري يوسف بلايلي. جاهزيته. وعزمه رفقة لاعبي الخضر، على الذهاب إلى أبعد حد في نهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وصرح بلايلي، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “تربصنا بالطوغو، جرى في أفضل الظروف، ونحن جاهزون هذه المرة”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “نسعى لدخول نهائيات أمم إفريقيا بقوة، والذهاب إلى أبعد حد ممكن في هذه المنافسة”.

وختم يوسف بلايلي، بتأكيد عزمهم على إسعاد جمهور المنتخب الوطني، في هذه الطبعة من نهائيات أمم إفريقيا، مصرحا: “إن شاء الله نفرحوا الشعب الجزائري”.