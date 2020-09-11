بلايلي على بعد خطوة من الانضمام للأهلي المصري !

كشف والد النجم الجزائري “يوسف بلايلي” ووكيل أعماله، أن هذا الأخير يقترب من الانضمام لنادي “الأهلي” المصري.

وقال والد “بلايلي” في تصريحات لقناة “النهار” المصرية: “الأهلي، الزمالك و بيراميدز، لكن عرض الاهلي المصري هو الأكثر جدية”.

وأضاف: “المفاوضات الآن بين الفريق المصري و إدارة الأهلي السعودي من أجل الوصول لإتفاق لرحيل اللاعب وهي في الطريق الصحيح ونحن لا دخل لنا في ذلك”.

وتابع: “حسب تصريحات مسؤولي نادي الأهلي فإن المفاوضات بين الفريقين في الطريق الصحيح، الآن سيتعين عليهم التفاوض معنا حول الشروط الشخصية للاعب”.

وختم كلامه: “نحن لا نغلق الأبواب أمام أي نادي فمن يتفق مع الأهلي السعودي حول انتقاله والذي يكون عرضه ملائم للاعب سنوقع معه”.